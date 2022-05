Reisebüros im hds wählen neuen Vorstand: „Großer Wunsch nach Reisen“

„Positiv denken, motiviert bleiben und nicht aufgeben: Das waren in den vergangenen 2 Jahren und sind nach wie vor die große Herausforderung für die Südtiroler Reisebüros. Es war keine leichte Zeit für unsere Betriebe und die vielen Mitarbeiter“, betont Präsident Pichler.Zur aktuellen Lage berichten die lokalen Reisebüros, dass die Sehnsucht bei den Südtirolern nach Urlaub und Reisen groß sei. Die Buchungslage sei zufriedenstellend.„Die Südtiroler Reisebüros mit ihren professionellen Mitarbeitern sind vor, während und nach der Reise immer an der Seite ihrer Kunden und sind auch in Krisenzeiten erreichbar. Wir sind überzeugt, dass unser kompetenter und persönlicher Service, wo Menschen für Menschen da sind, weiterhin sehr geschätzt wird und somit auch die Reisebüros in Zukunft ihre Berechtigung und Bedeutung haben“, so Martin Pichler.Im Rahmen der Vollversammlung referierte Renè Morawetz, Fachexperte für Vertriebsmanagement mit 27 Jahren Erfahrung in der Touristikbranche, zum Thema Zukunft der Reisebüros. Er meint: „Mitarbeiter sind das höchste Gut!“Dem neuen Vorstand der Reisebüros im hds gehören folgende Personen an: Verena Wenter, Marius Gebhard, Priska Demetz, Matthias Wieser, Fulvia Bordato, Martin Pichler und Claudia Zucchi.