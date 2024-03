Reisen: Kommt eine Obergrenze für Koffer?

„In einigen Frecciarossa-Waggons ist der Platz für Gepäck nicht ausreichend“

Ziel sei es, Ausgleich zwischen Bedürfnissen der Kunden und Qualität der Dienstleistung zu finden

Trenitalia hatte ursprünglich ab 1. März neue Regeln eingeführt, laut denen Kunden in die Hochgeschwindigkeitszüge Frecciarossa maximal 2 Gepäckstücke mitnehmen dürfen und Fahrräder, Falträder und E-Roller nur in speziellen Transporttaschen.Nach heftigem Protest von Konsumentenschutzverbänden wurde die Neuerung eingefroren – aber nicht zurückgenommen. „In einigen Frecciarossa-Waggons von Trenitalia ist der Platz für Gepäck nicht ausreichend, und es ist falsch, Transporttaschen für Falträder und Roller vorzuschreiben“, kommentierten FIAB, der italienische Verband für Umwelt und Rad, und Legambiente gestern.Beide Organisationen wollen von Trenitalia wissen, wie viele Fahrgäste durchschnittlich mit Klapprädern oder Rollern in Zügen unterwegs sind. Vertreter des Verkehrsministeriums betonen, Ziel sei es, den Ausgleich zwischen den berechtigten Bedürfnissen der Kunden und der Qualität der Dienstleistung, unter anderem auch Sicherheits- und Komfortstandards, zu finden.