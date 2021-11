Reisernte in Südtirol?

Angefangen hat alles mit dem „Tirggn“, dem Mais. Vor 20 Jahren bekam Christian Giovanett vom Römerhof in Tramin eine seltene alte Maissorte in die Hand, die bis vor 50 Jahren im Südtiroler Unterland als „Tirggplent“ bekannt war. Der Traminer Bauer begann damit, das orange Korn auf seinen Äckern im Traminer Moos anzubauen. Die Körner verarbeitete er in der hofeigenen alten Steinmühle für den Eigenverbrauch. Nun setzt Giovanett aber auch auf ein anderes – für Südtirol untypisches – Produkt. + Von Herbert Taschler