Eigentlich dürfte Christine Lagarde bis Ende Oktober 2027 das Amt des EZB-Präsidenten bekleiden, doch sie verlässt die Chefetage des Euro-Towers in Frankfurt bereits am 7. Februar – gut neun Monate früher als geplant. <BR \/><BR \/>Das Amt ist von großer Bedeutung. Der EZB-Präsident bestimmt zwar nicht allein über die Geldpolitik, prägt aber maßgeblich die Diskussionen im EZB-Rat. Zu dessen wichtigsten Aufgaben gehört es, die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Das erklärte Inflationsziel liegt bei 2,0 Prozent. Steigt die Teuerung wesentlich über diesen Wert, versucht die EZB, mit höheren Leitzinsen dagegen zu steuern: Höhere Zinsen verteuern Kredite, sprich: Geld bei der Bank zu leihen wird teurer, und das bremst die Nachfrage. <BR \/><BR \/>Im Rennen um den vakanten Posten sind vor allem zwei Kandidaten: Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos.<h3>\r\nKlaas Knot: Der Verfechter der Preisstabilität<\/h3>Der 59-jährige Niederländer leitete von 2011 bis 2025 die niederländische Zentralbank. Vierzehn Jahre lang gehörte er außerdem dem EZB-Rat an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379307_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Knot gilt als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik. Das bedeutet, dass er der Bekämpfung der Inflation und der Stabilität der Währung eine hohe Bedeutung beimisst. In der Vergangenheit kritisierte er insbesondere die umfangreichen Anleihekaufprogramme der EZB unter dem damaligen Präsidenten Mario Draghi. Knot hat seine Position jedoch in den letzten Jahren Beobachtern zufolge gemäßigt.<h3>\r\nPablo Hernández de Cos: Der moderate Ökonom<\/h3>Der 55-jährige Spanier Hernández de Cos leitete von 2018 bis 2024 die spanische Zentralbank. Seit 2025 ist er Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, einer wichtigen internationalen Institution der Zentralbanken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379310_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>De Cos wird häufig als eher moderater Vertreter einer lockeren Geldpolitik mit niedrigen Zinsen eingeordnet. Anders als klassische geldpolitische Falken legt er besonderen Wert auf eine datenbasierte Entscheidungsfindung. Kollegen beschreiben ihn als pragmatischen Ökonomen, der unterschiedliche Positionen berücksichtigt und Entscheidungen mit wissenschaftlichen Argumenten untermauert.<h3>Staats- und Regierungschefs haben das letzte Wort<\/h3>Auch der Bundesbank-Präsident Joachim Nagel kann sich den Wechsel zur EZB vorstellen. Europas größte Volkswirtschaft Deutschland stellte in der mehr als 25-jährigen Geschichte der Notenbank nie die EZB‑Spitze. Ihm fehlt jedoch unter anderem Merz’ Rückhalt.<BR \/><BR \/>Und wer letztendlich neuer EZB-Präsident wird, entscheiden die Staats- und Regierungschefs der Euroländer in qualifizierter Mehrheit.