<BR \/> Ein Blick auf den aktuellen Stand der Dinge und darauf, was der Staat in Sachen Pensionen vorläufig geplant hat.<BR \/><h3>\r\nGeringere Inflationsanpassung für höhere Renten<\/h3>Bereits für heftige Kritik vonseiten der Gewerkschaften gesorgt hat der Plan, den Mechanismus der jährlichen automatischen Inflationsanpassung der Renten zu ändern. <BR \/><BR \/>Vorgesehen ist, dass höhere Renten künftig nicht mehr vollständig an die Inflation angepasst werden. Je nach Rentenhöhe sollen sie nur noch zwischen 85 und 32 Prozent der Inflationsrate ausgeglichen werden. Das bedeutet: Die Renten steigen zwar weiter, aber weniger stark als bisher.<BR \/><BR \/>Konkret sieht der Vorschlag so aus: Renten bis zu rund 2.400 Euro brutto monatlich (das entspricht ungefähr dem Vierfachen der INPS-Mindestrente) werden noch vollständig, also zu 100 Prozent, an die Inflation angepasst. <BR \/><BR \/>Bei darüberliegenden Beträgen wird die Inflationsanpassung je nach Renteneinkommen schrittweise zurückgefahren, auf 85 Prozent, 53 Prozent, 47 Prozent, 37 Prozent und 32 Prozent. Bei einer monatlichen Bruttorente von rund 3.600 Euro sind es beispielsweise 53 Prozent, bei Renten von rund 7.000 Euro 32 Prozent. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381698_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Entscheidend ist dabei: Der jeweilige Anpassungssatz wird auf den gesamten Rentenbetrag angewandt und nicht nur auf den Teil, der über der jeweiligen Grenze liegt. <BR \/><BR \/>Schätzungen zufolge würden den Rentnern dadurch – je nach Renteneinkommen – jährlich zwischen 140 und 1.300 Euro entgehen. <BR \/><BR \/>Ob es bei diesen Anpassungen tatsächlich bleibt? Das ist noch nicht abzusehen. Die Regierungspartei Forza Italia hat jedenfalls angekündigt, die Neuerungen abschwächen zu wollen. <h3>\r\nKommt eine neue Frührente?<\/h3>Jedes Jahr wird aufs Neue darüber diskutiert, welche Möglichkeiten der Frührente erhalten bleiben oder neu eingeführt werden sollen. Heuer steht vor allem die von der Lega gewünschte Rente mit 64 für alle zur Debatte.<BR \/><BR \/>Ob sie tatsächlich kommt, ist allerdings noch ungewiss. Tatsache ist: Im aktuellen Haushaltsgesetzentwurf ist von einer konkreten Frührentenregelung nichts zu lesen. Lediglich die Einrichtung eines Fonds ist vorgesehen, der „Maßnahmen für mehr Flexibilität beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben“ finanzieren soll. Für die Jahre 2027 bis 2029 soll er mit jährlich 850 Millionen Euro dotiert werden. <BR \/>Wer davon profitieren soll und welche Zugangsvoraussetzungen gelten werden, geht aus dem Entwurf allerdings nicht hervor. Das soll – Stand heute – zu einem späteren Zeitpunkt geregelt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381701_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Wunsch der Lega wäre es, die Rente mit 64, die es bereits heute gibt, auszuweiten. Derzeit können diese Frührente nur Beschäftigte nutzen, die 64 Jahre alt sind (2027: 64 Jahre und ein Monat) und mindestens 20 Beitragsjahre (2026: 20 Jahre und ein Monat) vorweisen können. Hinzu kommt eine weitere Voraussetzung, aufgrund derer heute ein großer Teil der Arbeitnehmer ausgeschlossen bleibt: Sie dürfen erst nach 1996 erstmals rentenversichert gewesen sein. Zudem muss die erwartete Rente das Dreifache des Sozialgeldes – derzeit rund 1.640 Euro brutto – betragen.<BR \/><BR \/>Die Lega hat heuer erneut vorgeschlagen, diese Rentenform auch für Beschäftigte zu öffnen, die bereits vor 1996 Rentenversicherungszeiten nachweisen können. Dafür würden die erforderlichen Beitragsjahre auf 36 steigen. Deshalb ist mittlerweile häufig von der neuen Frührente „Quote 100“ die Rede, nicht zu verwechseln mit der früheren „Quote 100“ (62 Jahre alt und 38 Beitragsjahre), die bereits ausgemustert wurde. <BR \/><BR \/>Allerdings gehen Experten davon aus, dass die derzeit für den neuen Fonds vorgesehenen Gelder für diese Maßnahme nicht ausreichen werden. Weitere Diskussionen sind daher wohl vorprogrammiert.<BR \/><BR \/>Sollte sich die Lega mit dieser Frührente tatsächlich durchsetzen, ist Folgendes zu berücksichtigen: Die Rente nach der „Quote 100“ würde nach den aktuellen Plänen ausschließlich nach dem beitragsbezogenen System berechnet. Das hätte finanzielle Nachteile für die Rentner zur Folge.<h3>\r\n„Ape sociale“ bestätigt<\/h3>Für das kommende Jahr aller Voraussicht nach bestätigt wird hingegen die „Ape sociale“, die vorzeitige Sozialrente. Dabei handelt es sich um eine Art Überbrückungsleistung bis zur Rente, die bestimmten Gruppen vorbehalten ist, zum Beispiel Arbeitslosen, pflegenden Angehörigen, Menschen mit einer anerkannten Invalidität sowie Beschäftigten in besonders belastenden Berufen.<BR \/><BR \/>Ändern sollen sich allerdings die Zugangsvoraussetzungen: Um die Leistung beziehen zu können, muss man künftig mindestens 63 Jahre und sechs Monate (bisher 63 Jahre und fünf Monate) alt sein und – je nach Einstufungsgruppe – zwischen 30 und 36 Versicherungsjahre aufweisen.<BR \/><BR \/>Die „Ape sociale“ beträgt maximal 1.500 Euro brutto im Monat und wird so lange ausgezahlt, bis man das gesetzliche Rentenalter (2027: 67 Jahre und ein Monat) erreicht hat und die reguläre Altersrente beziehen kann. <BR \/><BR \/>Weiterhin gilt, dass die „Ape sociale“ nicht mit Einkünften aus unselbstständiger oder selbstständiger Arbeit kombiniert werden darf. Eine Ausnahme bilden gelegentliche selbstständige Tätigkeiten mit einem Jahreseinkommen von höchstens 5.000 Euro.<BR \/><BR \/>Die Frauenregelung und die Frührente nach der „Quota 103“, die bereits im Vorjahr nicht mehr verlängert worden waren, sind auch heuer kein Thema mehr.<h3>\r\n„Bonus Giorgetti“ bestätigt<\/h3>Der sogenannte „Bonus Giorgetti“ wird höchstwahrscheinlich bestätigt. Er richtet sich an Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rente (2027: 42 Jahre und elf Monate an Versicherungszeiten für Männer und 41 Jahre und elf Monate für Frauen) erfüllen, aber weiter berufstätig bleiben: Anstatt dass der Arbeitnehmeranteil der Rentenversicherungsbeiträge (rund neun Prozent des Bruttolohnes) an das INPS abgeführt wird, erhält ihn der Arbeitnehmer zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt – steuerfrei. Der Bonus landet also netto beim Arbeitnehmer. <BR \/><BR \/>Allerdings werden die ausgezahlten Beiträge nicht mehr dem Rentenkonto gutgeschrieben, was sich auf die spätere Rentenhöhe auswirken kann.<BR \/><BR \/>Über diese (und alle anderen) Maßnahmen des Haushaltsgesetzentwurfes wird es noch einige Diskussionen geben. Denn wie so oft spießt sich alles an der Frage, wie die Vorhaben finanziert werden sollen.