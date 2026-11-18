Der Generalsekretär der Rentnergewerkschaft, Alfred Ebner, prangerte die Instabilität der Rentenanpassung an: „Sechzehn Eingriffe in dreißig Jahren sind keine seriöse Vorgangsweise: Es handelt sich um eine willkürliche Verwaltung, die die Renten dazu nutzt, um Geld in die Staatskassen zu spülen. Für uns ist das inakzeptabel.“ <BR \/><BR \/>Ebner erinnerte daran, dass mehr als 7 Millionen Rentner von weniger als 1.000 Euro im Monat leben und dass nach Schätzungen der Gewerkschaft die Kürzungen bei der Anpassung zwischen 2023 und 2036 den mittleren und höheren Renten rund 100 Milliarden Euro entziehen werden. Die SPI\/LGR forderte daher eine strukturell geregelte Anpassung und eine höhere, indexgebundene 14. Monatsrente.<BR \/><BR \/> Der Sekretär erklärte, dass 82,3 Prozent der Einkommenssteuereinnahmen von Arbeitnehmern und Rentnern stammen. Bei einem Einkommen von 35.000 Euro zahlt im Jahr 2026 ein Arbeitnehmer 6.758 Euro Netto-Steuer, ein Rentner 8.277 Euro und ein Selbstständiger mit Pauschalsteuer 5.250 Euro. „Das gleiche Einkommen wird unterschiedlich besteuert, je nachdem, wie es verdient wird“, betonte er.<BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft LGR\/SPI unterstützt voll und ganz den Vorschlag der CGIL für eine progressive Besteuerung aller Einkommen, für an die Inflation angepasste Steuerklassen und Freibeträge, für die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, für keine neuen Steueramnestien und für einen Solidaritätsbeitrag auf Vermögen über 2 Millionen Euro. „Wir fordern lediglich, ein gerechteres Steuerwesen.“<BR \/><BR \/>„Die Renten von morgen werden mit den Löhnen von heute erworben“, erklärte Ebner und forderte menschenwürdige und keine prekären Arbeitsverhältnisse, die Verlängerung von Verträgen bei Ablauf sowie die Bekämpfung von prekärer Arbeit: „Die Generationen stehen nicht im Konflikt miteinander. Sie brauchen dasselbe Schutzsystem, und das lässt sich nur gemeinsam verteidigen.“<BR \/><BR \/>Schließlich rief die Rentnergewerkschaft im AGB\/CGIL, Arbeitnehmer und Bürger dazu auf, am Generalstreik der CGIL am Freitag, dem 20. November, mit einer Demonstration in Trient teilzunehmen. „Ein voller Platz sagt mehr als tausend Worte“, schloss Ebner.