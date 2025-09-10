Der Loreleyfelsen ist nicht nur UNESCO-Welterbe, sondern auch einer der bekanntesten Aussichtspunkte Deutschlands. Mit der neuen Mythoshalle erhalten Besucherinnen und Besucher nun einen modernen Zugang zur Geschichte und Legende der Loreley. Herzstück ist das Dach aus Glas und Stahl – ein „gläserner Fels“, der bewusst futuristisch in die traditionsreiche Landschaft gesetzt wurde.<BR \/><BR \/>Die Konstruktion misst acht Meter in der Höhe, zwölf Meter in der Breite und fast 16 Meter in der Länge. 102 individuell gefertigte Glasscheiben ruhen auf einem 18,5 Tonnen schweren Stahlgerüst mit 59 Knotenpunkten. Jedes Bauteil wurde eigens geplant und gefertigt, Standardlösungen waren hier nicht möglich.<h3>\r\nPräzision aus Südtirol<\/h3>Für Frener & Reifer bedeutete das Projekt höchste Ingenieurskunst. Besonders herausfordernd war die Montage der überhängenden Glasflächen, die jeweils bis zu 650 Kilogramm wiegen. Millimetergenau mussten sie an Ort und Stelle gebracht werden – und das unter freiem Himmel, wo Wind und Wetter jederzeit zur Herausforderung werden können.<h3>\r\n„Eine besondere Aufgabe“<\/h3>„Für uns war es eine besondere Aufgabe, an einem so geschichtsträchtigen Ort zu arbeiten“, sagt Josef Hilpold, technischer Projektleiter bei Frener & Reifer. „Es war spannend zu sehen, wie ein solches Projekt Schritt für Schritt wächst und zur Vollendung gelangt – und letztlich zu sehen, dass diese Sonderkonstruktion wie am Bildschirm geplant in der Praxis funktioniert.“<BR \/><BR \/>Mit der Mythoshalle Loreley setzt das Brixner Unternehmen ein weiteres Zeichen auf internationalem Terrain. Frener & Reifer ist weltweit tätig und spezialisiert auf maßgeschneiderte Fassadenlösungen aus Glas, Metall und anderen Materialien. Neben Großprojekten für renommierte Architekturbüros realisiert das Unternehmen auch exklusive Sonderanfertigungen.<BR \/><BR \/>Der „gläserne Fels“ am Rhein zeigt einmal mehr, dass Südtiroler Handwerkskunst und Ingenieurwissen weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt sind – und dass selbst Orte voller Geschichte und Mythen durch moderne Architektur neue Facetten gewinnen können.