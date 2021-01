Die Folgen der Corona-Pandemie für die Realwirtschaft sind verheerend. Auch auf die Geldanlage wirkt sich die Pandemie aus – und zwar in mehrerlei Hinsicht. So ist etwa das Interesse am Thema Geldanlage stark gestiegen, was man an den vielen neuen Wertpapierdepoteröffnungen beobachten kann.