Die angekündigte Erhöhung der Freibeträge beim regionalen IRPEF-Zuschlag gehe in die richtige Richtung. Einen weiteren wichtigen Hebel sieht Rieper in der Senkung der Wertschöpfungssteuer IRAP. „Eine Reduzierung sowohl des ordentlichen als auch des ermäßigten IRAP-Steuersatzes wäre daher ein klares Zeichen an jene Betriebe, die hochwertige Arbeitsplätze sichern, in Innovation investieren und mit ihren Exporten Südtirols Botschafter in aller Welt sind“, betont er.<BR \/><BR \/>Gute Wirtschaftspolitik sei zugleich auch gute Sozialpolitik. Denn Mittel für Soziales, Gesundheit, Bildung und andere öffentliche Dienstleistungen müssen zunächst erwirtschaftet werden. „Ein Rekordhaushalt sollte immer auch ein Zukunftshaushalt sein. Wer soziale Sicherheit langfristig gewährleisten will, muss heute die Rahmenbedingungen für Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit stärken“, so der UVS. <BR \/><BR \/>Neben steuerlichen Entlastungen brauche es deshalb gezielte Investitionen in Innovation, Digitalisierung, Infrastruktur und Energieeffizienz.