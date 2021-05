Risikofreier Urlaub? So plant Südtirols Tourismus den Sommer

Südtirol testet mehr als jede andere Region. Bisher gab es an 534 teilnehmenden Schulen 401.368 Nasentests, bei denen 345 Positive herausgefischt wurden. In den Testzentren der Gemeinden sowie in den Apotheken wurde gestern die Zahl von 200.000 Nasentests überschritten und 346 Infizierte festgestellt.