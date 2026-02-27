Im März 2026 stehen bei mehreren fixen Anlagen von südtirolmobil turnusmäßige Revisions- sowie außerordentliche Wartungsarbeiten an. In diesem Zusammenhang kommt es zeitweise zu Betriebseinschränkungen und zur Einrichtung von Ersatzdiensten.<h3>\r\nHier ein Überblick über die betroffenen Linien<\/h3>Die Rittner Seilbahn (Linie 161) bleibt von Montag, 2. März bis einschließlich Freitag, 27. März 2026 wegen Revisionsarbeiten außer Betrieb. Während dieses Zeitraums verkehren Ersatzbusse der Linie B161. Für den Ersatzdienst stehen ein regulärer Fahrplan sowie ein eigener Fahrplan für Schülerfahrten (B161-S) zur Verfügung.<h3>\r\nHier geht es zu den Fahrplänen<\/h3> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2026\/161_20251214.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ersatzfahrplan B161<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2026\/B161S_20260302.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ersatzfahrplan B161-S (Schülerfahrten) <\/a><BR \/><BR \/><b>Bitte beachten:<\/b> In den Ersatzbussen ist die Mitnahme von Fahrrädern nicht gestattet.<BR \/><BR \/>Im selben Zeitraum fährt auch die <b>Rittner Bahn<\/b> (Linie 160) mit geändertem Fahrplan.<h3>\r\nHier geht es zu dem Fahrplan<\/h3> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/160_20241215.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fahrplan Linie 160 Rittner Bahn<\/a><BR \/><BR \/>Zusätzlich bleibt die Rittner Bahn zwischen Maria Himmelfahrt, Oberbozen und Klobenstein von 16. bis einschließlich 22. März 2026 aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten vollständig außer Betrieb. <h3>\r\nHier geht es zu dem Fahrplan<\/h3> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/160_20241215.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fahrplan Linie 160 Rittner Bahn (02.03. – 27.03.2026) <\/a><BR \/><BR \/>Auch die <b>Mendel-Standseilbahn<\/b> (Linie 134) zwischen Kaltern und Mendelpass ist von den Arbeiten betroffen. Sie bleibt von Montag, 16. März bis einschließlich Samstag, 28. März 2026 wegen Revisionsarbeiten geschlossen. <BR \/><BR \/>Für Pendlerinnen und Pendler wird an Werktagen (Montag bis Freitag, Samstag ausgenommen) ein Ersatzbus eingerichtet. <h3>\r\nHier geht es zu dem Fahrplan<\/h3> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2026\/134_20251214.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ersatzfahrplan B134 <\/a><BR \/><BR \/>Auch hier gilt: Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist nicht erlaubt.