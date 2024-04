Roboter statt Sense: Wie die Bergbauernarbeit sicherer werden soll

Das RoboAlpin-Team (von links): Ulrike Nicolussi-Leck, Robert Ranzi und Ursula Holzer zusammen mit dem Mähroboter. Das Start-up wurde 2023 gegründet. - Foto: © NOI Techpark/Marco Parisi

„ In 3 Jahren sehen wir RoboAlpin als einen der führenden Anbieter von innovativen Lösungen für die Landwirtschaft ” — Robert Ranzi

Wir entwickeln einen ferngesteuerten und teilautonomen Mähroboter fürs steile Gelände, der die Arbeit der Bergbauern einfacher, sicherer und effizienter machen soll. Das bringt Vorteile für den Bergbauern , aber nützt auch unserer gesamten Gesellschaft, da so sichergestellt wird, dass die Bergbauernhöfe auch in Zukunft bewirtschaftet werden und unsere einzigartige alpine Kulturlandschaft gepflegt wird.Jeder, der selber schon mal bei der Heuernte mitgeholfen hat, weiß es: Die traditionelle Heuarbeit in den alpinen Regionen Südtirols ist extrem anstrengend und mitunter auch gefährlich. So suchte Robert nach einer Alternative, um die körperliche Belastung der Bergbauern zu verringern und ihre Sicherheit zu verbessern. Daraus entstand die Vision vom halbautonomen Mähroboter RoboAlpin, der die Automatisierung ins steile Gelände bringen und den Bergbauern das Leben erleichtern soll.Eine große Herausforderung zu Beginn war es, das Projekt überhaupt zu starten, und hierbei war die Unterstützung des NOI Techpark sehr hilfreich. Aktuell sind wir bei der Entwicklung des Prototyps und arbeiten uns hier Schritt für Schritt voran: Wir wissen, wo wir hinwollen, aber es ist nicht immer von vorneherein klar, wie wir da hinkommen. Deshalb entwickeln wir den Prototypen in direktem Kontakt mit unseren potenziellen Kunden und verbessern ihn iterativ.Unsere Vorbilder sind Südtiroler Unternehmer, die durch Kreativität und Innovation weltweit agieren und zu Marktführern geworden sind, zum Beispiel Federico Giudiceandrea von Microtec und Enrico Steger von Zirkonzahn.In 3 Jahren sehen wir RoboAlpin als einen der führenden Anbieter von innovativen Lösungen für die Landwirtschaft. Unser Fokus liegt darauf, das Arbeiten der Bergbauern einfacherer, sicherer und effizienter zu machen – aber eines ist klar: Alles, das unter den schwierigen Bedingungen der Berglandwirtschaft funktioniert, funktioniert überall.