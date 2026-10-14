Grund für die Maßnahme sei das sinkende Auftragsvolumen, teilte das Unternehmen bei einem Treffen mit Gewerkschaften mit. Die Lohnausgleichskasse wird vom 26. bis 31. Oktober aktiviert und betrifft 620 Mitarbeiter am Standort Leifers. <BR \/><BR \/> Die Gewerkschaftsvertreter von SGB\/CISL, CGIL\/AGB und UIL\/SGK äußerten sich besorgt über die Auswirkungen auf die Beschäftigten. „Eine Gehaltskürzung aufgrund der Kurzarbeit wiegt in der Provinz Bozen, die von einer hohen Inflation und einer der höchsten Lebenshaltungskosten in Italien geprägt ist, noch schwerer“, betonten sie in einer Aussendung. <h3>\r\nRöchling-Gruppe unter Druck<\/h3><BR \/>Röchling Automotive in Leifers ist eine Tochtergesellschaft der Röchling-Gruppe mit Sitz in Mannheim, einem der größten Industriekonzerne Deutschlands. Doch gerade der Automotive-Sektor von Röchling steht seit einigen Jahren unter Druck. Im vergangenen Jahr sank der weltweite Umsatz der Sparte um 3,8 Prozent auf 1,193 Milliarden Euro.<BR \/><BR \/>Das Werk in Leifers erwirtschaftete einen Umsatz von 212 Millionen Euro und zählt mit rund 780 Mitarbeitern zu den größten Automobilzulieferern Südtirols. Am Standort werden hochwertige Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie hergestellt. Zu den wichtigen Kunden der Röchling-Automotive-Sparte zählen deutsche Autokonzerne wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.