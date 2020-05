Rolls-Royce plant Abbau Tausender Stellen

Ein Sprecher von Rolls-Royce nannte die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie „beispiellos“. Das Unternehmen habe rasch Maßnahmen ergriffen, „um unsere Liquidität zu erhöhen und die Ausgaben drastisch zu senken“. Dies reiche jedoch nicht aus.Dem Sprecher zufolge befindet sich die Geschäftsleitung in Gesprächen mit den Gewerkschaften. Eine Entscheidung über den möglichen Stellenabbau soll demnach bis spätestens Ende Mai verkündet werden. Rolls Royce hat weltweit 50.000 Mitarbeiter, davon 24.000 in Großbritannien.Die Coronavirus-Pandemie trifft die Luftfahrtbranche hart, der Flugverkehr ist weltweit massiv zurückgegangen. Zahlreiche Reisen wurden storniert, ein Großteil der Flugzeuge von Airlines rund um den Globus muss am Boden bleiben.Am Freitag hatte die irische Billigfluglinie Ryanair mitgeteilt, bis zu 3.000 Arbeitsplätze abzubauen. British Airways kündigte die Entlassung von 12.000 Mitarbeitern an.Rolls-Royce hatte im April seine Dividendenzahlung an die Aktionäre gestrichen und vor drastischen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Jahreszahlen gewarnt. Bereits 2018 hatte das Unternehmen seine Belegschaft um 4.600 Mitarbeiter verkleinert. Betroffen waren damals vor allem Mitarbeiter in der Verwaltung. Der nun geplante Abbau soll offenbar vor allem die Mitarbeiter im Triebwerksbereich für die zivile Luftfahrt betreffen.Rolls-Royce Holdings plc ist ein international tätiger Konzern, der aus dem Hersteller der luxuriösen Rolls-Royce-Automobile entstand, welche aber seit 1998 nicht mehr zum Konzern gehören. Die Rolls-Royce Holdings plc ist vor allem für die Herstellung von Triebwerken und Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt, aber auch in den Bereichen Schifffahrt und Energietechnik bekannt.Der älteste Teil des Unternehmens, die Automobilproduktion, gehört als Bentley Motors zum VW-Konzern, während die Rechte an der Marke Rolls-Royce Motor Cars an BMW gingen. Seit 2000 werden Rolls-Royce-Automobile von einer dafür gegründeten BMW-Tochter produziert.

apa