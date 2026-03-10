Florenz liegt mit rund 9,2 Millionen Übernachtungen auf Rang vier der meistbesuchten Gemeinden Italiens. Unter den zehn Gemeinden mit den meisten Übernachtungen befinden sich zudem gleich vier Orte aus der venezianischen Lagunenregion: Cavallino-Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo und Caorle. Das unterstreicht die anhaltend hohe touristische Attraktivität der Lagune von Venedig.<BR \/><BR \/> Im Süden bleibt Neapel die wichtigste Destination. Die Stadt belegt mit etwa 3,9 Millionen Übernachtungen Rang zwölf der landesweiten Statistik.<h3>\r\n100,5 Millionen Übernachtungen<\/h3>Insgesamt konzentrieren sich in den 50 meistbesuchten italienischen Gemeinden – die überwiegend im Norden liegen – rund 197,4 Millionen Übernachtungen, also 42,3 Prozent des nationalen Gesamtwerts. Diese Destinationen ziehen zudem mehr als die Hälfte der ausländischen Touristen (50,8 Prozent) an.<BR \/><BR \/>Die großen Städte erreichen zusammen 100,5 Millionen Übernachtungen, was 21,6 Prozent des Gesamtaufkommens entspricht. Sie ziehen zudem 28,7 Prozent der internationalen Gäste an, wobei der Anteil ausländischer Besucher dort über 70 Prozent beträgt. Berg- und Seeregionen weisen zwar ebenfalls einen hohen Anteil internationaler Gäste auf – bei Seetourismus sogar 82,2 Prozent -, bleiben jedoch bei den absoluten Übernachtungszahlen hinter Küsten- und Städtedestinationen zurück.