Die wichtigsten Fragen und Antworten.<h3>\r\nWas ist das „Decreto Bollette“?<\/h3>Mit dem Dekret will die Regierung die Energiekosten senken. Der Kern ist eine Preisobergrenze für Erdgas, das zur Stromerzeugung verwendet wird. Sie liegt bei rund 59 Euro je Megawattstunde. Die Maßnahme soll ab Jänner 2027 greifen und höchstens 18 Monate gelten.<h3>Warum soll ein Gaspreisdeckel den Strom billiger machen?<\/h3>In Italien bestimmen häufig die teuren Gaskraftwerke den Strompreis. Das gilt auch für Strom, der viel günstiger aus Wasser, Sonne oder Wind erzeugt wird. Die Gaskraftwerke sollen ihren Strom deshalb künftig billiger anbieten. Sie kaufen das Gas aber weiterhin zum tatsächlichen Marktpreis ein und erhalten dafür einen finanziellen Ausgleich. Unterm Strich soll so der Preis am gesamten Strommarkt sinken.<h3>Wer profitiert davon?<\/h3>„Vor allem Kunden mit variablen Stromtarifen, deren Preis an den Großhandelsmarkt gekoppelt ist“, so Gunde Bauhofer von der Verbraucherzentrale Südtirol. <BR \/><BR \/>Laut „Corriere della Sera“ sind das rund 18 Millionen der insgesamt 30,5 Millionen Stromkunden in Italien. „In Südtirol hat sich das Verhältnis letzthin stärker in Richtung der Fixverträge verschoben.“<h3>Wie viel spart ein normaler Haushalt?<\/h3>„Sehr Wenig. So wenig, dass von Entlastung eigentlich keine Rede sein kann“, so das nüchterne Fazit von Bauhofer. Der unabhängige Thinktank ECCO hat einen Haushalt mit 2700 Kilowattstunden Jahresverbrauch durchgerechnet und kommt auf eine Ersparnis von rund 17 Euro im Jahr, also etwa 1,40 Euro im Monat. Eine Hochrechnung des „Corriere della Sera“ auf Basis der Regierungsbeispiele ergibt bei 2000 Kilowattstunden 14 Euro jährlich. Zum Vergleich: Nach Angaben von ECCO sind die monatlichen Stromkosten eines durchschnittlichen Haushalts seit Februar um mehr als 30 Euro gestiegen. Die Senkung gleicht davon nur einen kleinen Teil aus.<h3>Wer bezahlt die Maßnahme?<\/h3>Ein Teil des finanziellen Ausgleichs für die Gaskraftwerke wird über zusätzliche Gebühren finanziert. Diese werden zunächst bestimmten Stromunternehmen verrechnet, die sie bei variablen Stromverträgen an ihre Kunden weitergeben dürfen. Weil der Strompreis gleichzeitig sinken soll, sollen diese Kunden unterm Strich trotzdem sparen. Einen weiteren Teil der Kosten müssen die Stromunternehmen selbst tragen. Wie hoch die Gebühren ausfallen und wie sie berechnet werden, legt die staatliche Energiebehörde ARERA fest.<h3>Wie viel sparen Unternehmen?<\/h3>Die Regierung rechnet für einen kleinen Handwerksbetrieb mit 40.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch mit rund 280 Euro Ersparnis im Jahr 2027. Ein großer Lebensmittelbetrieb mit 30 Millionen Kilowattstunden könnte rund 210.000 Euro sparen. Bei besonders energieintensiven Unternehmen mit eigener Stromproduktion werden noch höhere Einsparungen erwartet.<h3>Wie wird das Dekret aufgenommen?<\/h3>„Die Maßnahme ist ein Schritt in die richtige Richtung“, heißt es vom Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol (UVS). „Jede Entlastung bei den Energiekosten ist für Unternehmen und Haushalte willkommen.“ Und dann kommt das große Aber: Der genaue Text müsse zwar noch im Detail geprüft werden. Jedoch sei schon jetzt klar, „dass die tatsächliche Wirkung in Relation zu den aktuellen Kosten relativ begrenzt bleiben wird“. Die Energiepreise hätten sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und allein im letzten Jahr verdreifacht.<h3>Was wünschen sich heimische Unternehmen?<\/h3>Für die Industrie sei vor allem der internationale Vergleich entscheidend, betont Rieper zu den „Dolomiten“. Südtirols Betriebe stünden im Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern, „aber vor allem auch mit USA und China, wo die Energiepreise deutlich niedriger sind“. Wettbewerbsfähige Energiepreise seien eine zentrale Voraussetzung für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung. Ebenso wichtig sei die Versorgungssicherheit. Rieper verweist dabei auf den Stromausfall vom Montag, der weite Teile Bozens für einige Minuten praktisch lahmgelegt hat.<BR \/><BR \/>Langfristig brauche es strukturelle Maßnahmen. „Italien muss seine Abhängigkeit von Erdgas reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent vorantreiben“, fordert Rieper. Gleichzeitig müssten bürokratische Hürden fallen, damit Investitionen in Fotovoltaik, Speicher und Energieeffizienz schneller umgesetzt werden können.