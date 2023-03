Rosmarie Kircher bleibt Obfrau der Floristen

Im Haus des Handwerks haben sich vor Kurzem die Floristinnen und Floristen im lvh zur Jahreshauptversammlung getroffen. Obfrau Rosemarie Kircher blickte auf die Ereignisse und Problematiken des letzten Jahres zurück, darunter die Energiekrise, die Pandemie, sowie den Krieg in der Ukraine, alles Faktoren, welche die Wirtschaft und somit auch die Floristinnen und Floristen betreffen.All diese Krisen hätten sie einigermaßen gut überstanden, führte die Obfrau aus, ein großes Problem der Zukunft sei aber der Fachkräftemangel werden. Hier beständen die meisten Sorgen. Positiv stach, auch in diesem Zusammenhang, jedoch die erfolgreiche Teilnahme der Jungflorsitin Lea Zelger bei den WorldSkills in Helsinki hervor.Auch lvh-Vizedirektor Walter Pöhl ging bei seiner Ansprache an Teilnehmer der Veranstaltung auf das Thema des Fachkräftemangels ein. Dieser beschäftige alle Berufsgruppen und eines der Hauptanliegen des lvh sei es, diesem mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzuwirken.Bei den Wahlen wurde Rosmarie Kircher als Obfrau bestätigt, ihr zur Seite stehen im Berufsbeirat, Thomas Mair, Melanie Bacher und als Delegierter, Stefan Hochkofler. Anschließend wurde Vizeobmann Thomas Mair für seine 10-jährige Tätigkeit im Berufsbeirat geehrt.