Rotationsfonds gerade für Kleinbetriebe interessant

Seit seiner Gründung ermöglichte der Südtiroler Rotationsfonds die Auszahlung von zinsgünstigen Finanzierungen von Banken oder Leasinggesellschaften an lokale Unternehmen. Die Autonome Provinz Bozen stellte dabei einen Teil des Kapitals zur Verfügung. „Egal ob es um den Ankauf oder Bau einer Gewerbeimmobilie oder die Investition in technische Anlagen, Maschinen, Geräte und Einrichtungen ging – der Fonds war für viele kleinstrukturierte Betriebe ein interessantes Finanzierungsmodell“, erklärt lvh-Präsident Martin Haller.Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in den letzten Jahren die Rückflüsse aus dem Fond zur Abfederung verschiedener Krisenauswirkungen verwendet. Nun wurde angekündigt, dass der Rotationsfonds aufgelöst und stattdessen irgendwelche Alternativprodukte geschaffen werden sollen.„Der lvh steht daher hinter dem Beschlussantrag der 2 Landtagsabgeordneten Tauber und Lanz, die Wirtschaftsförderung über den Rotationsfonds nochmal neu zu bewerten und zu überprüfen. Es macht wenig Sinn, neue Modelle aus dem Boden zu stampfen, die vielleicht zu weit weg von der Realität der Kleinbetriebe sind. Warum ein beliebtes Finanzierungsmodell abschaffen, wenn es gut funktioniert“, fragt sich Haller.