Rote Flitzer schreiben schwarze Zahlen

Der operative Gewinn (Ebitda) wuchs um 11 Prozent auf 936 Mio. Euro. 7.755 Boliden wurden in den ersten 3 Quartalen 2019 abgesetzt, was einem Plus von 13 Prozent entspricht, berichtete das Unternehmen aus Maranello.





Ferrari revidierte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2019 nach oben. Der Konzern rechnet mit einem Umsatz von 3,7 Mrd. Euro, bisher war man von einem Umsatz von 3,5 Mrd. Euro ausgegangen. Gerechnet wird mit einem bereinigten Ebita um die 1,27 Mrd. Euro.

apa