„Rubner Türen“ testet

Am Donnerstag, 19. November fand die Reihenuntersuchung statt, an der alle anwesenden Mitarbeiter teilnahmen. Das Ergebnis war erhofft, wenn auch nicht erwartet: Kein einziger der getesteten Mitarbeiter war am Stichtag Corona-positiv, alle gelten damit als frei von Covid-19.Ein schöner Erfolg, den der Geschäftsführer Dr. Markus Nöckler mit Freude zur Kenntnis nimmt: „Es ist eine große Erleichterung für mich und alle Verantwortlichen. Unser Pochen auf strenge Einhaltung der Schutzregeln hat sicher dazu beigetragen. Aber das beruhigende Ergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme und keine Einladung, jetzt nachlässiger zu werden.“Auch für die Mitarbeiter stellt die Testung am Arbeitsplatz eine zweifache Erleichterung dar: Zum Einen kann jeder zumindest darauf vertrauen, dass die angewandten Schutzmaßnahmen greifen und das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz minimal ist. Andererseits können sie sich ein erneutes Antreten am Wochenende sparen: Die durchgeführten Covid-19-Tests gelten nämlich auch für das Corona-Screening „Südtirol testet“.

