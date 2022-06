Ruffini: „Es macht keinen Sinn, Steuersünder ins Gefängnis zu stecken“

Anlässlich des Wirtschaftsfestivals in Trient erklärte der Direktor der italienischen Einnahmenagentur, Ernesto Maria Ruffini am Samstag, dass es keinen Sinn mache, über eine Inhaftierung von Steuersündern nachzudenken. Es wäre viel sinnvoller, ihnen weiterhin die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, zu verdienen und somit Steuern zu zahlen, betonte er. In Italien hätten rund 19 Millionen Bürger Schulden bei der Steuerbehörde.