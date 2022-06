Russland steigt zu Chinas größtem Öl-Lieferanten auf

Russland hat im Mai so viel Öl nach China verkauft wie noch nie und ist damit zum größten Öl-Lieferanten der Volksrepublik aufgestiegen. China importierte im vergangenen Monat fast 8,42 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland, wie die Zollbehörde in Peking am Montag mitteilte. Das sind knapp 2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) und um 55 Prozent mehr als vor Jahresfrist sowie etwa ein Viertel mehr als im April.