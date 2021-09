Russland verspricht mehr Gaslieferungen nach Europa

„Ist es möglich mehr Gas von Gazprom zu bekommen und dorthin zu pumpen? Es ist möglich. Gazprom ist bereit“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut Nachrichtenagentur Interfax.Zudem habe Gazprom bereits jetzt alle zusätzlichen Bestellungen abgedeckt. Peskow wies daraufhin, dass Gazprom selbst großes Interesse an den Lieferungen habe. Die Abnehmer in Europa seien die wichtigsten Partner des Konzerns.Die Internationale Energie Agentur (IEA) hatte Russland vorgeworfen, nicht genügend Gas nach Europa zu liefern. In Europa sind die Preise heuer um 250 Prozent geklettert. Auch in Österreich macht sich dies bemerkbar. Da zudem der Strompreis mit dem Gaspreis zusammenhängt, kletterte er an den Börsen ebenfalls.

apa