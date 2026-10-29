Die Schalter für die Aufgabe von Koffern schließen bereits 60 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit anstatt wie bisher 40 Minuten vorher. Diese Änderung wurde bereits im April angekündigt.<BR \/><BR \/>Zu der Neuerung äußerte sich Dara Brady, Marketingchef (CMO) von Ryanair: „Diese kleine Änderung wird jenen 20 Prozent der Ryanair-Passagiere, die Gepäck aufgeben, mehr Zeit geben, um die Sicherheits- und Passkontrollen zu passieren und das Abfluggate noch vor Beginn des Boardings zu erreichen. Das gilt insbesondere während der Hauptreisezeiten, wenn die Warteschlangen an den Flughäfen länger sein können.“<BR \/><BR \/>Brady appelliert zugleich an die Reisenden, rechtzeitig am Flughafen einzutreffen: „Wir möchten alle Passagiere, die ihr Gepäck am Flughafen aufgeben, daran erinnern, ausreichend früh anzureisen und sicherzustellen, dass sie eingecheckt und ihr Gepäck abgegeben haben, bevor die Schalter schließen. Dies wird künftig bereits 60 Minuten vor dem Abflug der Fall sein.“<BR \/><BR \/>Für die Mehrheit der Fluggäste ändert sich hingegen nichts: „Die übrigen 80 Prozent der Passagiere, die online einchecken und kein aufzugebendes Gepäck mitführen, sind von dieser Änderung nicht betroffen.“