Ryanair mit Gewinneinbußen wegen sinkender Ticketpreise

Unternehmen will Passagierzahlen weiter steigern

Die Aktie geriet unter Druck. Im frühen Handel sackte sie auf den tiefsten Stand seit Anfang November ab und notierten zuletzt mit 14,46 Euro 12,0 Prozent im Minus. Damit summiert sich der Jahresverlust auf knapp 25 Prozent.Die Billigfluglinie habe selbst die pessimistischsten Schätzungen verfehlt und sei nun für die Ticketpreise im laufenden Quartal deutlich pessimistischer als bisher, schrieb Analyst Harry Gowers von der Bank JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Dementsprechend dürften die Markterwartungen für den Gewinn deutlich sinken. Ähnlich äußerten sich Goldman-Sachs-Experte Patrick Creuset, UBS-Analyst Jarrod Castle sowie Ruairi Cullinane von der kanadischen Bank RBC.Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal seien die Ticketpreise im Schnitt um 15 Prozent gefallen, hieß es von Ryanair weiter. Anders als im Vorjahr waren die reisestarken Osterfeiertage teils in den März gefallen. Zudem musste die Airline den Kunden höhere Preisnachlässe gewähren als geplant.Für die drei Monate bis Ende Juni stand unter dem Strich ein Überschuss von 360 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Easyjet-Konkurrentin noch einen Überschuss von knapp 663 Mio. Euro erzielt.In den Monaten April bis Juni zählte Ryanair rund 55,5 Millionen Fluggäste und damit um 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen will im laufenden Geschäftsjahr die Passagierzahl weiter steigern, und zwar um acht Prozent auf 198 bis 200 Millionen Fluggäste.Die Auslastung der Maschinen verschlechterte sich in den drei Monaten bis Ende Juni hingegen von 95 auf 94 Prozent, und der Umsatz schrumpfte leicht um ein Prozent auf 3,63 Mrd. Euro.Das Ergebnis für das erste Halbjahr hängt nun von den Buchungen und den Erträgen im August und September ab. Einen präzisen Gewinnausblick traute sich das Management um Ryanair-Chef Michael O'Leary nicht abzugeben. Dies soll bei Vorlage der Halbjahreszahlen im November geschehen.