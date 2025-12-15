„Das Land sollte Unternehmen und Arbeitnehmer so bald wie möglich einberufen, mit dem Ziel, das Grundstück an die Valbruna zu verkaufen, damit diese dort weiter investieren und produzieren kann“, ließ Salvini in einer Mitteilung wissen. Jetzt Zeit zu verlieren, sei gefährlich, meint der Minister. „Die Arbeitnehmer und deren Familien haben es nicht verdient, Weihnachten in völliger Ungewissheit verbringen zu müssen.“<h3>Landesregierung aber wartet auf Abschluss des Verfahrens Mitte Jänner<\/h3>Wie berichtet, hatte die Landesregierung am Freitag über die Stahlwerke beraten. Es wurde bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß verlaufe. <BR \/><BR \/>„Die Landesregierung nimmt die Bewertungen zu möglichen Lösungen nach Abschluss des Verfahrens Mitte Jänner wieder auf“, teilte das Landespresseamt am Freitag mit. Es gelte, das Ergebnis des Verfahrens, die Anliegen der Arbeitnehmer und die Bedürfnisse der gesamten Wirtschaft zu berücksichtigen, so das Landespresseamt.<BR \/><BR \/>Wie Industrie-Landesrat Marco Galateo bestätigte, findet am heutigen Montag ein Treffen mit den Gewerkschaften statt. „Es geht darum, diese Organisationen über den aktuellen Stand zu informieren“, sagte Galateo auf Nachfrage. Man werde das Ergebnis der Ausschreibung abwarten und die Lage anschließend unter allen Aspekten bewerten“, bekräftigte Galateo die Haltung der Landesregierung.