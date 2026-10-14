„Eine konkrete Hilfe für getrennte Eltern“, sagte Infrastrukturminister Matteo Salvini, in dessen Ressort auch die Wohnpolitik fällt, vor wenigen Tagen in Rom. Gedacht sei der Bonus für jene, die nach einer Scheidung die Wohnung verlieren – und damit oft auch die Möglichkeit, die eigenen Kinder bei sich zu haben. Salvini hatte die Maßnahme bereits im Frühjahr angekündigt, nach seinen Worten ist es die erste dieser Art in Italien. Er spricht von einem „Gebot der Gerechtigkeit und des Hausverstands“.<BR \/><BR \/>Der Staat übernimmt die Hälfte der Jahresmiete, höchstens 6000 Euro, ausbezahlt in einer Summe. Insgesamt stehen über das Haushaltsgesetz 20 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung, 60 Millionen bis 2028. <BR \/><BR \/>Das Ministerium rechnet mit rund 15.000 Begünstigten in drei Jahren, heuer mit mindestens 5000. Nach Angaben Salvinis wurden allein in den ersten 24 Stunden rund 4000 Anträge vollständig eingereicht, mehr als 9000 weitere befanden sich noch in Bearbeitung. Die Nachfrage dürfte die Mittel damit bei Weitem übersteigen. Eine Aufstockung ist bislang nicht vorgesehen.<h3>\r\nDie Kriterien<\/h3>Verteilt wird das Geld nach einem Schlüssel: 80 Prozent nach der Zahl getrennter und geschiedener Eltern, 15 Prozent nach dem Durchschnittseinkommen – je höher, desto weniger Geld – und 5 Prozent nach der Zahl der Gemeinden mit hohem Wohnungsdruck. Letztere stammt aus einer Liste aus dem Jahr 2003. <BR \/><BR \/>Weil das Durchschnittseinkommen in Südtirol nach der Lombardei das höchste Italiens ist, schneidet das Land beim zweiten Kriterium schlecht ab. Das Trentino erhält mit 271.739 Euro etwas mehr. Rechnet man mit dem Höchstbetrag, reicht der Südtiroler Anteil für gerade einmal 41 Antragsteller. Zum Vergleich: 2024 haben sich in Südtirol laut Landesstatistikinstitut Astat rund 400 Ehepaare getrennt – wobei nicht alle davon anspruchsberechtigt wären. <BR \/><BR \/>Die Kriterien sind streng: Antragsteller müssen getrennt oder geschieden sein, mindestens ein Kind unter 21 Jahren zu Lasten haben und dürfen höchstens 35.000 Euro im Jahr verdienen. Die Familienwohnung, die dem anderen Elternteil zugesprochen wurde, muss Eigentum der Familie sein – wer zuvor gemeinsam zur Miete wohnte, geht leer aus. Im Umkreis von 50 Kilometern darf der Antragsteller keine weitere Wohnung besitzen. Nötig sind zudem ein registrierter Mietvertrag und der Nachweis, dass der Unterhalt bezahlt wird. <BR \/><BR \/>Für Südtirol von Bedeutung: Ausgeschlossen ist, wer bereits eine andere öffentliche Wohnbeihilfe bezieht oder in einer Sozialwohnung lebt. Das gilt auch für den Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten des Landes. <BR \/><BR \/>Wer den Zuschuss bekommt, entscheidet eine Rangliste. Für jede Region und Provinz gibt es eine eigene. Bei Punktegleichstand entscheidet das niedrigere Einkommen. Die Angaben werden stichprobenartig kontrolliert. Wer dabei durchfällt, wird ausgeschlossen, und der Nächste auf der Liste rückt nach. Gibt es in einer Provinz weniger berechtigte Anträge als Geld, fließt der Rest in andere Regionen.<h3>\r\nWie kann angesucht werden?<\/h3>Die Anträge können bis 28. Oktober, 12 Uhr, online auf der Plattform des Infrastrukturministeriums gestellt werden, der Zugang erfolgt über SPID, elektronische Identitätskarte oder Bürgerkarte. Die Ranglisten sollen innerhalb von 15 Tagen nach Fristende veröffentlicht werden, danach wird ausbezahlt. Geregelt ist vorerst nur das Jahr 2026.