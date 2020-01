Samurai-Wespe gegen Baumwanze

Federico Roversi wird am 9. Jänner in Meran bei der diesjährigen Südtiroler Obstbautagung über das Problem der Marmorierten Baumwanze sprechen. Um den Schädling zu bekämpfen, hat sein Forschungsinstitut die Einführung eines natürlichen Gegenspielers, der Samurai-Schlupfwespe, getestet. „Die Schlupfwespe wird zurzeit noch in verschiedenen Laboren vermehrt“, berichtet der Experte im „WIKU“-Interview.





Weiters werde sie auf ihre Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Pflanzenschutzmitteln getestet. „Eine Freilassung der erwachsenen Tiere ist ab Ende Mai geplant."

