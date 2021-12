Sanierungszwang beim Haus? Das sind die neuen Forderungen der EU

„Sanierungszwang“, „Enteignungsgleicher Eingriff“, „Neue EU-Pflichten für Hausbesitzer“: Diese und ähnliche Schlagzeilen waren Mitte Dezember in vielen europäischen Medien zu lesen. Sie waren eine Reaktion auf den Entwurf zur Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD – Energy Performace of Buildings Directive) der EU-Kommission. Was war geschehen?