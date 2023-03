Sanitätsangestellte in Südtirol: 2,7 Millionen Euro durch Nebenerwerb

848 Angestellte haben dann effektiv eine Nebentätigkeit ausgeübt. Die Berufsgruppe mit den meisten Nebentätigkeiten waren Krankenpfleger (478 Gesuche von 289 Personen), gefolgt von den Ärzten (300 Gesuche von 156 Personen).Manche – die Minderheit – suchen für ein ganzes Jahr und regelmäßige Nebentätigkeit an, andere nur einmal, z.B. für einen Vortrag. Vor allem bei den Ärzten handelte es sich bei den Nebenjobs großteils um Vortragstätigkeit, Mitarbeit in Kommissionen oder Lehrtätigkeit (z.B. in der Claudiana).Bei den Krankenpflegern waren 2021 und 2022 Ausnahmejahre: Vollzeitkräfte waren pandemiebedingt ausgelastet, Teilzeitkräfte u.a. mit Testtätigkeiten in Apotheken „nebentätig“. Im Schnitt wurden 2000 Euro erwirtschaftet.Insgesamt belief sich das nebenher erwirtschaftete Gesamtvolumen 2022 auf 2,7 Millionen Euro.