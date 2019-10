Schlechtes Zeugnis für Südtirol

Südtirol gilt in vielen Belangen als Modellregion. In Sachen Wettbewerbsfähigkeit reicht es aber nur für einen enttäuschenden Platz 176 in Europa, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in der Samstag-Ausgabe berichet. Angeführt wird der von der EU-Kommission erstellte „Regionale Wettbwerbsindex 2019“ (RCI) von der Wirtschaftsregion um Stockholm.