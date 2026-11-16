„Ein Schlüssel kann eine Tür schließen. Aber er kann sie auch wieder öffnen. Genau darum geht es uns: Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Leben in unseren Stadtvierteln. Jedes Geschäft, das verschwindet, hinterlässt eine Lücke – wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich“, betont hds-Präsident Philipp Moser. In Bozen sind laut Studienzentrum von Confcommercio seit 2012 und bis 2025 160 Geschäftsschließungen verzeichnet worden (Rückgang von 741 auf 581 Geschäften).<BR \/><BR \/>Mit der symbolischen Schlüsselübergabe will der hds gemeinsam mit den öffentlichen Entscheidungsträgern ein Zeichen gegen das Geschäftssterben und für neue Perspektiven in den Stadtvierteln setzen. „Lebendige Stadtviertel brauchen lebendige Betriebe. Dafür müssen wir gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schaffen“, so Moser. „Geschäfte und Handelsbetriebe leisten einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität in den Stadtvierteln. Deshalb unterstützen wir mit voller Überzeugung jede Maßnahme, die dazu beiträgt, diese lebendig und attraktiv zu erhalten“, betont Bürgermeister Claudio Corrarati.<BR \/><BR \/>Ausdrücklich begrüßt der hds die Initiative von Wirtschaftslandesrat Marco Galateo, die bisherige Nahversorgungsförderung ab 2027 auch auf Stadtviertel auszudehnen. Geplant sind unter anderem Investitionsanreize und Unterstützungen bei Betriebsübergaben. Allein für Bozen ist rund eine Million Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Die Nahversorgungsbetriebe sind von grundlegender Bedeutung für die Lebendigkeit, die Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt in unseren Stadtvierteln. Mit der Ausweitung der Nahversorgungsförderung ab 2027 auch auf die Stadtviertel wollen wir ein konkretes Zeichen setzen und neue Chancen für all jene schaffen, die sich dafür entscheiden, vor Ort unternehmerisch tätig zu werden. Unser Ziel ist es, dem Geschäftesterben entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass leerstehende Geschäftslokale wieder mit Leben gefüllt werden und Raum für wirtschaftliche Aktivitäten und neue Perspektiven bieten“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo.<BR \/><BR \/>„Das ist ein wichtiges und konkretes Signal. Bestehende Betriebe stärken, Nachfolgen ermöglichen, Leerstände vermeiden und neue Geschäftseröffnungen fördern: Genau hier müssen wir ansetzen. Denn jeder wieder umgedrehte Schlüssel kann ein Stück Lebensqualität zurückbringen“, unterstreicht Moser abschließend.