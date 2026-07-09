<BR \/><BR \/>Während in Italien die „Saldi“-Saison bereits begonnen hat, geht es mit den Sonderangeboten hierzulande erst nächste Woche am 16. Juli los – ausgenommen in den 15 Tourismusgemeinden, in denen die Vorteilswochen erst am 21. August starten.<BR \/><BR \/>Für den Einzelhandel kommt die Rabattaktion zu einem Zeitpunkt, an dem viele ihre Ausgaben genauer abwägen als noch vor einigen Monaten. Die steigenden Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten haben die Verbraucherstimmung in Europa belastet, zeigt der Konsumklimaindex. Auch eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG), für die mehr als 20.000 Verbraucher in elf europäischen Ländern befragt wurden, kommt zu ähnlichem Schluss. <h3>\r\nÜber 60 Prozent warten auf Rabattaktionen<\/h3>Demnach beurteilen 56 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Entwicklung pessimistisch. Laut Studie versuchen knapp zwei Drittel der Verbraucher derzeit aktiv, ihren Konsum einzuschränken. Viele verschieben größere Anschaffungen bzw. schlagen zu, wenn der Preis reduziert ist. 63 Prozent der Konsumenten geben an, gezielt nach Rabatten zu suchen oder Produkte nur im Angebot zu kaufen. Im Modebereich trifft dies sogar auf rund drei Viertel der Verbraucher zu.<BR \/><BR \/>Zugleich verliert die Markenbindung an Bedeutung. Laut Studie sind 62 Prozent der Verbraucher bereit, für ein besseres Angebot die Marke zu wechseln.<BR \/><BR \/>Auch Südtirols Einzelhandel ist die Entwicklung bemerkbar. „Wir beobachten weiterhin, dass viele Kunden mit ihren Einkäufen bis zum Ausverkauf zuwarten“, erklärt Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Fashion im Wirtschaftsverband hds. Umso mehr erhofft sich der Einzelhandel in den kommenden Wochen einen großen Zuspruch. Die Vorteilswochen laufen vom 16. Juli bis 13. August, in den Tourismusgemeinden hingegen vom 21. August bis 18. September. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75544870_listbox" \/>