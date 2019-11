Schnalstal: Lifte und Straßen wieder offen

Wegen der starken Schneefälle der letzten Tage musste die Straße ins Schnalstal gesperrt werden. Dank der Arbeiter des Straßendienstes des Landes und auch freiwilliger Helfer, die rund um die Uhr im Einsatz standen, konnte die Straße am Mittwoch wieder geöffnet werden. Und auch dem Skivergnügen am Schnalstaler Gletscher steht nichts mehr im Wege. Ab Samstag ist die Talabfahrt, ab Sonntag Hintereis in Betrieb.