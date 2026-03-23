Die Tradition, Eier zu verschenken, reicht bis ins Mittelalter zurück: Während der Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden. Zu Ostern wurden sie bunt bemalt und verschenkt. Daraus entwickelte sich schließlich die Idee, Eier aus Schokolade herzustellen - zunächst als Luxusgut, später als weit verbreitete Süßigkeit.<BR \/><BR \/>Heute droht diese Tradition durch steigende Preise belastet zu werden. Fast neun von zehn Italienern berichten von höheren Preisen für typische Osterprodukte. Für 46 Prozent der Befragten sind Schokoladen-Ostereier kleiner geworden, für 85 Prozent teurer. Viele Schoko-Eier fallen damit dem Phänomen der Shrinkflation zum Opfer. Shrinkflation bedeutet, dass Produkte kleiner oder leichter werden, während der Preis gleich bleibt oder sogar steigt. Der Konsument zahlt also scheinbar denselben Preis wie zuvor, erhält jedoch weniger Inhalt.<BR \/><BR \/>Eine Studie des Konsumentenschutzverbands Udicon, die gemeinsam mit dem Istituto Piepoli durchgeführt wurde, zeigt: Die Mehrheit der Italiener empfindet den Preisanstieg als „stark“. Auch die Verbraucherschutzorganisation Codacons dokumentiert die Teuerung: In Supermärkten und Lebensmittelgeschäften liegen die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr zwischen sechs und zehn Prozent. Der Kilopreis für ein industriell hergestelltes Marken-Osterei könnte 2026 über 77 Euro erreichen - nach rund 70 Euro im Vorjahr. Zwar ist der Kakaopreis auf den internationalen Märkten zwischen 2024 und 2025 gesunken, dies hat sich jedoch nicht in den Endverbraucherpreisen niedergeschlagen.<BR \/><BR \/>Besser sieht es bei der Colomba aus: Für klassische Varianten des typischen Osterkuchens liegen die Preisanstiege bei etwa drei Prozent, mit Durchschnittspreisen zwischen 5,40 und 15,90 Euro für Industrieprodukte. Gefüllte Colombe sind teurer und kosten zwischen 8,50 und 19,90 Euro. Insgesamt beläuft sich der Markt für Ostereier und Colombe in Italien auf mehr als 600 Millionen Euro jährlich.<BR \/><BR \/>Laut der Udicon-Piepoli-Studie nehmen 84 Prozent der Befragten Shrinkflation wahr. Drei von vier Italienern haben deshalb ihr Einkaufsverhalten angepasst - etwa durch den Wechsel zu Discountern, anderen Märkten oder günstigeren Marken. „Diese Daten zeichnen ein Bild der Realität, die Millionen Familien in Italien täglich erleben“, erklärt Martina Donini, Präsidentin von Udicon. „Es geht nicht nur um höhere Preise. Die weit verbreitete Wahrnehmung wirkt sich auf Vertrauen und Beziehung zwischen Verbrauchern und Unternehmen aus. <BR \/><BR \/>Die Reduzierung der Mengen bei gleichem Preis kann zu Verwirrung und Misstrauen führen. Verbraucher müssen auf einen Blick erkennen, was sie kaufen und wie viel sie bezahlen. Dass drei von vier Italienern ihr Einkaufsverhalten bereits geändert haben, zeigt, wie zentral das Thema Kaufkraft heute in unserem Land ist. Immer mehr Familien suchen Alternativen, vergleichen Preise und wechseln Marke oder Geschäft. Das ist ein Signal, das nicht ignoriert werden darf und mehr Aufmerksamkeit für Verbraucherschutz und Information erfordert.“