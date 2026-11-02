In Schweden sind laut dortigen Medienberichten mehrere Filialen der Supermarkt-Gruppe ICA betroffen. In Belgien gab es Vorfälle in Supermärkten von Delhaize, Carrefour und Spar. Belgische Medien berichten unter Berufung auf den Kühltechnik-Dienstleister Sabcobel von bislang rund zwanzig betroffenen Anlagen. <BR \/><BR \/>Damit ist das Ausmaß in Belgien nach bisherigem Stand deutlich geringer als bei einem ähnlichen Angriff in Frankreich Mitte vergangenen Monats. Dort waren etwa 150 Geschäfte betroffen.