Schottergrube: Gaiser entscheiden sich für Variante B

Von 8 Uhr bis 16 Uhr konnten die Bürger in Gais ihre Stimme für einen der 3 möglichen und rechtlich umsetzbaren Standorte abgeben. Die Auszählung fand gleich anschließend statt.





Mit großer Mehrheit entschieden sich die Bewohner von Gais für Variante B, was bedeutet, dass die Schottergrube 300 Meter entfernt von der Siedlungszone entstehen soll.Die Bürger konnten allerdings nur über den Standort der Schottergrube entscheiden, nicht aber über den Schotterabbau selbst.Parallel zur Bürgerbefragung fand eine Meinungsumfrage der Gemeindeverwaltung Gais statt, bei der die Bürger von Gais ihre Gedanken und Überlegungen zum Thema Schottergrube Gais schriftlich deponieren konnten. Die Auswertung dieser Meinungsumfrage erfolgt voraussichtlich am Montag.Beide Ergebnisse wurden von der Gemeindeverwaltung Gais an die Landesregierung weitergeleitet, die schlussendlich die Entscheidung treffen wird.

stol