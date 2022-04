Schüler der WFO Bozen auf Tuchfühlung mit Südtiroler Unternehmen

Bereits im Herbst öffneten die 6 teilnehmenden Unternehmen Brandnamic GmbH, Duka A.G., EOS Solutions A.G, Fercam S.p.A, Fruitservice GmbH und Südtiroler Volksbank AG ihre Türen für die Abschlussklassen der Wirtschaftsfachoberschule Bozen, um den Jugendlichen einen direkten Einblick in ihre Unternehmensphilosophie und die Arbeitsabläufe im Betrieb zu geben sowie ihre zukünftigen Herausforderungen zu erklären.Unter dem Motto „Herausforderungen der Zukunft“ arbeiteten die über 100 Schüler dann an Aufgabenstellungen, die sie von den Unternehmen erhalten hatten. Im Fokus standen dabei vielfältige Themenbereiche wie die Optimierung der betriebsinternen Kommunikation, die Umsetzung gelebter Nachhaltigkeit im Unternehmen, die Förderung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Unternehmenstätigkeit, der richtige Umgang mit Trading und Kryptowährungen und der digitale Auftritt des Unternehmens.Beim Wirtschaftstag stellten die Schüler ihre Lösungsvorschläge den beteiligten Unternehmen vor, welche ihnen wertvolles Feedback dazu gaben.„Die Jugendlichen haben sich intensiv mit führenden Südtiroler Unternehmen auseinandergesetzt und selbst Ideen ausgearbeitet. Dadurch konnten sie interessante Eindrücke und Erkenntnisse sammeln, welche ihnen für den Einstieg in die Studien- und Berufswelt sehr nützlich sein werden“, freuten sich Handelskammerpräsident Michl Ebner und Schuldirektor Ralf Stefan Troger über die gelungene Initiative.