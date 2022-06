Schuler: „Kein klassischer Bettenstopp“

Zudem sei er enttäuscht, dass die Landespolitik kein Entgegenkommen zeige: „Auf die Fülle der Fragen haben wir als Gemeinden bis heute durch Landesrat Arnold Schuler und die Landesregierung keine Antworten erhalten“, so Steger.Nun kontert der Landesrat: Zuallererst sei es so, dass sein Ansprechpartner in Sachen Tourismusentwicklung – was die Gemeinden anbelangt – der Rat der Gemeinden sei, sagt Schuler zu STOL.„Auch gibt es eine Arbeitsgruppe innerhalb des Rates der Gemeinden, die zum Zweck des Konzepts eingesetzt worden ist.“Vor allem aber, so Schuler, sei der Rat der Gemeinden das erste Gremium gewesen, das er über das Tourismus-Entwicklungskonzept informiert habe. „Noch vor der Landesregierung.“ Bereits im März 2021 habe er den Gemeinden die Leitlinien des Konzepts vorgestellt, betont der Landesrat.„In der Folge habe ich alle institutionellen Wege eingehalten, war 3 Mal beim Rat der Gemeinden, der dann auch ein positives Gutachten abgegeben hat– mit Auflagen.“ Erst danach, so Schuler, habe die Landesregierung das Tourismusentwicklungskonzept verabschiedet.In den Folgewochen sei dann unter den Bürgermeistern eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden mit dem Ziel, die Details des Konzepts gemeinsam mit der Landesregierung auszuarbeiten. „Wir sind uns in großen Zügen auch einig, es geht um Details in der Umsetzung, nicht aber um das Konzept an sich“, sagt Schuler. „Und Steger ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe, daher verwundert mich diese Kritik sehr.“Zum Vorwurf, dass mit dem geplanten Tourismus-Entwicklungskonzept alle Gemeinden in Südtirol über einen Kamm geschoren werden, sagt Schuler: „Wenn wir von Tourismus sprechen, dann müssen wir vom gesamten Tourismusaufkommen im Land reden.“ Die Touristen würden sich ja nicht nur an einem einzigen Ort aufhalten, sondern zirkulieren während ihres Urlaubsaufenthaltes und müssen schließlich auch ab- und anreisen.„Wenn wir daher ein Konzept erarbeitet hätten, das für manche Gemeinden gilt, für andere Gemeinden hingegen nicht, dann hätten wir eine nicht endende Diskussion über Gerechtigkeit und Ungleicheit“, glaubt der Landesrat. „So etwas Ähnliches hatten wir schon in der Vergangenheit und das hat nicht funktioniert.“Es brauche eine Lösung für das gesamte Land. „Im Detail gibt es dann sehr wohl die Möglichkeit über das Landeskontingent den strukturschwachen Gemeinden Betten zuzuweisen.“ Das Konzept, so Schuler, „sieht ja keinen klassischen Bettenstopp vor, sondern eine Bettenobergrenze, mit der Möglichkeit der Umverteilung – das ist ein wichtiger Unterschied“.Und dieser Grundsatz wurde auch bisher von der Arbeitsgruppe des Rates der Gemeinden geteilt. „Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Rat der Gemeinden, die beste Lösung zur Umsetzung des Tourismuskonzepts finden werden“, so Schuler.