Schuler zu Pestiziden: „Das ist billige Polemik“

Schuler: „Diese Berichterstattung ist billige Polemik“

„Auflagen für die Betriebe in Südtirol sind deutlich strenger als in anderen Gebieten“

Die „Süddeutsche Zeitung (SZ)“ und der Bayerische Rundfunk haben am Mittwoch in Südtirol für viel Furore gesorgt. Mit dem Titel „Das Gift auf dem Apfel“ griff die „SZ“ den Südtiroler Apfelanbau in einem Artikel auf der Titelseite frontal an. Darin wird der Pestizideinsatz massiv kritisiert. Dahinter stecke wieder der Verein Umweltinstitut München.„Diese Berichterstattung ist billige Polemik“, sagt Schuler im Gespräch mit STOL. „Das Problem ist, dass die Sachlage in diesem Artikel viel zu einfach dargestellt wird.“ Nirgendwo anders werde der Pestizideinsatz nämlich derart genau kontrolliert wie in Südtirol, so Schuler. Die ausgespritzte Menge und die eingesetzten Pestizide würden den Vorgaben genauestens entsprechen.Schuler glaubt aber, dass man gar nicht in die Tiefe gehen möchte. „Das sieht man ja daran, wie über den Pestizideinsatz in Südtirol in den vergangenen Jahren berichtet wurde.“ Ins Visier nimmt Schuler auch den Verein Umweltinstitut München: „Wir wären froh, wenn wir endlich offen und ehrlich und auf Augenhöhe diskutieren könnten.“ Aber offensichtlich sei das nicht gewünscht, sagt Schuler.Im Apfelanbau in Südtirol sei in den vergangenen Jahren nämlich viel passiert: „Die Auflagen für die Betriebe in Südtirol sind deutlich strenger als in anderen Gebieten.“ Aber das werde in besagter Berichterstattung nicht berücksichtigt, kritisiert der Landwirtschaftslandesrat.