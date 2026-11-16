Der Vorsitzende der Fachgruppe, Stefan Perathoner vom Schutzhaus Tierser Alpl in Tiers, berichtete über die Tätigkeit der Fachgruppe im vergangenen Jahr. Dabei verwies er insbesondere auf die Treffen mit den Landesräten Peter Brunner, Luis Walcher und Daniel Alfreider, bei denen wichtige Anliegen der Schutzhüttenbetreiber, darunter die Förderung der primären Infrastrukturen und der Werkverkehr auf Materialseilbahnen, thematisiert wurden.<BR \/><BR \/>Die abgelaufene Sommersaison verlief für die Südtiroler Schutzhütten insgesamt erfreulich. Gleichzeitig hätten hohe Temperaturen und längere Trockenperioden bei zahlreichen Schutzhütten zu erheblichen Problemen bei der Wasserversorgung geführt. „Ohne eine gesicherte Wasserversorgung ist ein geregelter Hüttenbetrieb nicht möglich. Deshalb brauchen wir dringend langfristige Lösungen und gezielte öffentliche Unterstützung für den Ausbau und die Erneuerung der notwendigen Versorgungsinfrastrukturen“, betonte Perathoner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385190_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch HGV-Präsident Klaus Berger unterstrich den dringenden Investitionsbedarf bei den primären Infrastrukturen, insbesondere bei Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie bei der Energieversorgung und Materialseilbahnen. Die verbesserten Landesförderungen seien ein Schritt in die richtige Richtung, würden aber nicht ausreichen. <BR \/><BR \/>„Auch die privaten Schutzhütten brauchen angemessene Förderbedingungen und langfristige Planungssicherheit, um die notwendigen Investitionen in ihre Infrastruktur bewältigen zu können. Der HGV wird sich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die besonderen Anliegen der privaten Schutzhütten berücksichtigt werden“, betonte HGV-Präsident Klaus Berger. <BR \/><BR \/>Der HGV fordert deshalb ein mehrjähriges, mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattetes Investitionsprogramm für die primären Infrastrukturen der privaten Schutzhütten, um deren langfristigen Erhalt und Betrieb sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Tourismuslandesrat Luis Walcher verwies ebenfalls auf die besonderen Herausforderungen der Betriebe: „Gerade bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung müssen wir den besonderen Bedingungen im Hochgebirge Rechnung tragen und wirtschaftlich vertretbare Lösungen finden. Dies hat Priorität“, unterstrich Walcher.<BR \/><BR \/>Roberto Cornoldi, Leiter des Bereichs Controlling & Finanzierung in der HGV-Unternehmensberatung, präsentierte die wirtschaftlichen Kennzahlen der Schutzhütten. Trotz einer positiven Umsatzentwicklung seien die Betriebe weiterhin mit hohen und steigenden Kosten konfrontiert.<BR \/>Anton Gögele, Geschäftsführer der Securplan GmbH, informierte über Neuerungen bei den Brandschutzbestimmungen für Schutzhütten. <BR \/>Im Vorfeld der Versammlung besichtigten die Schutzhüttenbetreibenden das Eisackwerk St. Anton in Bozen.