Schwarzes Jahr für Tourismus in Italien

Confcommercio-Präsident Carlo Sangalli fordert von der Regierung um Premier Mario Draghi mehr finanzielle Unterstützung. „Die italienische Wirtschaft hat ohne die treibende Kraft des Tourismus keine Chance“, sagt Sangalli.Hatten noch vor wenigen Monaten 25 Millionen Italiener über die Weihnachtsfeiertage einen Urlaub geplant, so wurden wegen der Sorge vor der Omikron-Variante bereits 5 Millionen Übernachtungen storniert. Und wer sich Ferien gönnte, reduzierte laut einer Umfrage die Urlaubstage.Zu Weihnachten blieben 6 von 10 Befragten maximal 2 Tage von zu Hause weg, ohne ihre Region zu verlassen, während lediglich 5 Prozent ins Ausland verreisten. Zwischen Silvester und dem Dreikönigsfest werden auch nur 8 Prozent der Italiener ins Ausland reisen, vor der Pandemie lag dieser Prozentsatz bei 20 Prozent.„In dieser Situation verschiebt sich die mögliche Erholung des Tourismus auf den Sommer 2022, fast 30 Monate nach Beginn der Pandemie“, betonte Confcommercio.Der Handelsverband unterstrich auch „die exponentielle Zunahme der Stornierungen in der Gastronomie in den letzten Tagen und die dramatische Situation des Unterhaltungssektors mit der Schließung vieler Betriebe“. Besorgniserregend sei auch die Lage der Diskotheken, die wegen des neuen Pandemienotstands bis 31. Jänner geschlossen sind. Im Interview mit STOL hatte sich am Montag auch HGV-Präsident Manfred Pinzger alles andere als zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft in Südtirol gezeigt: Zwar sei die Buchungslage in den Weihnachtsfeiertagen in den großen Skigebieten einigermaßen gut gewesen, aber „fernab von ausgebucht“.

apa/pho