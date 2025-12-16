<h3>\r\nEine starke Marke mit klarem Versprechen<\/h3>\r\n„Das Stärkste, was wir haben, ist nicht das, was uns gleich macht. Es ist das, was uns verbindet“, unterstrich Obmann Georg Weitlaner in seiner Eröffnungsrede. Jeder Betrieb sei wie ein eigener Faden mit eigener Geschichte; erst im Zusammenspiel entstehe das Muster einer starken Marke, die Familien aus aller Welt wiedererkennen.<BR \/><BR \/>Dass an dieser Marke intensiv gearbeitet wurde, erklärte Geschäftsführer Michael Oberhofer. Die zunehmende Internationalisierung der Gäste mache es notwendig, die Familienhotels Südtirol noch präziser zu positionieren. „Vor wenigen Jahren waren Amerikaner Exoten in unseren Häusern. Heute sitzen sie ganz selbstverständlich neben Familien aus München, Wien, Warschau oder Paris“, so Oberhofer. Was sie alle verbinde, sei „die Sehnsucht nach einer unbeschwerten Zeit mit ihren Kindern in der Natur“. Die Antwort der Kooperation sei ihr Markenversprechen: Familienhotels Südtirol als „happy family places“ für Gäste aus aller Welt.<BR \/><h3>\r\n„Familien <h3>\r\nmüssen<\/h3>\r\n unsere Haltung an jedem Kontaktpunkt spüren“ <\/h3>\r\nGeschäftsführer Alois Kronbichler blickte auf die Umsetzung dieses Versprechens. Mit einem Verweis auf Pippi Langstrumpfs Zitat „Wer stark ist, muss auch gut sein“ brachte er es auf den Punkt: „Es reicht nicht, familienfreundlich zu sein. Familien müssen unsere Haltung an jedem Kontaktpunkt spüren – an der Rezeption, im Restaurant, im Spa, in der Kinderbetreuung, in den Abläufen und im Umgangston.“<h3>\r\nKooperation als Brücke zwischen Herkunft und Zukunft<\/h3>\r\nDie Familienhotels Südtirol seien gerade in Zeiten des Wandels eine wichtige Brücke zwischen Herkunft und Zukunft, so Oberhofer. Die Kooperation bündele Erfahrung, teile Wissen und ermögliche es den Betrieben, gemeinsam auf komplexe Entwicklungen zu reagieren.<BR \/><BR \/>Wie sehr diese Arbeit geschätzt wird, zeigt die aktuelle Mitgliederbefragung. Die Zufriedenheit mit Kooperationsgruppe, Verwaltungsrat, Geschäftsführung, strategischer Leitung, Academy und Marketing liegt durchweg auf hohem Niveau. Sehr stark ausgeprägt ist auch die emotionale Bindung zur Marke: Die Identifikation der Unternehmerfamilien erreicht im Durchschnitt 87,5 von 100 Punkten.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig formulieren die Betriebe einen klaren Wunsch nach Weiterentwicklung – von verstärktem Austausch über Kooperationen und einer sichtbaren Stärkung im 5-Sterne-Segment bis hin zu mehr gemeinsamer Vermarktung und einem noch konsequenteren Fokus auf internationale Märkte.<h3>\r\nInternationalisierung als strategischer Schwerpunkt<\/h3>\r\nWie tiefgreifend sich die Herkunftsstruktur der Südtiroler Gäste verändert hat, belegen aktuelle Zahlen eindrucksvoll. Der Anteil der Ankünfte aus dem DACH-Raum und Italien ist seit 1990 von rund 94% deutlich gesunken und lag 2025 (Jänner bis September) bei 77,45%. Gleichzeitig verzeichnete Europa außerhalb der Kernmärkte ein Plus von über 200%, der Rest der Welt sogar von über 650%. Fast jeder vierte Gast kommt inzwischen aus Nicht-EU- oder Fernmärkten. Besonders dynamisch wachsen Nordamerika, Teile Asiens, der Nahe Osten sowie einzelne Länder in Osteuropa und Benelux.<BR \/><BR \/>Für die Familienhotels Südtirol ist die Internationalisierung daher ein zentraler strategischer Schwerpunkt. „Es geht nicht darum, unsere Kernmärkte zu ersetzen“, betonte Oberhofer. „Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien bleiben wichtig. Aber es gibt zahlreiche Familien, die für einen naturverbundenen Qualitätsurlaub eine längere Anreise in Kauf nehmen – und genau diese Familien wollen wir gezielt ansprechen.“<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72739822_listbox" \/>