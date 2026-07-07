Nur im Mai ging der Schwerverkehr leicht zurück. Im Juni dafür legte dieser mit über zehn Prozent am stärksten zu. Dies sei vor allem auf die Feiertage zurückzuführen gewesen, die in diesem Jahr anders lagen als 2025, so die Asfinag.<BR \/><BR \/>Auch der Leichtverkehr (Pkw und Motorräder) verzeichnete eine leichte Zunahme um 1,9 Prozent bzw. fast 98.000 Fahrzeuge. Insgesamt waren es 5,1 Millionen Fahrzeuge im ersten Halbjahr.<BR \/><BR \/>Rechnet man die beiden Fahrzeugkategorien zusammen, gab es ein Plus von etwa 150.000 Fahrzeugen. Genau 6.570.975 Fahrzeuge wurden vom 1. Jänner bis zum 30. Juni an der Hauptmautstelle registriert.