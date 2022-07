Obst- und Milchsektor sehen schwarz, gute Stimmung in der Weinwirtschaft

Die Erwartungen des Südtiroler Obstsektors für das laufende Jahr haben sich im Vergleich zur letzten Umfrage im Februar verschlechtert: Derzeit rechnet fast ein Drittel der Genossenschaften mit einer unbefriedigenden Ertragslage, die sich zum Teil auch in den Auszahlungspreisen an die Landwirte widerspiegeln wird.Dies ist auf die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Apfelvermarktung zurückzuführen, wobei die regionalen Lagerbestände im Juni um 7 Prozent höher waren als im Vorjahr. Die ungünstige Preisdynamik auf den internationalen Märkten, die durch den russisch-ukrainischen Krieg noch verschärft wurde sowie der allgemeine Anstieg der Energie- und Verpackungskosten und die logistischen Schwierigkeiten im Seeverkehr drücken auf die Gewinnspannen des Sektors. Auch die Investitionen der Genossenschaften nehmen ab.Das Geschäftsklima im Weinsektor bleibt hingegen weiterhin positiv: Alle befragten Kellereien erwarten 2022 eine mindestens zufriedenstellende, in etwa der Hälfte der Fälle eine gute Ertragslage. Die Umsätze werden voraussichtlich in allen Absatzmärkten steigen, auch dank der Erholung der Nachfrage im Bereich HO.RE.CA. (Hotels, Restaurants und Cafés). Infolgedessen werden auch die Auszahlungspreise an die Weinbauern zufriedenstellend sein. Eine gewisse Schwäche zeigt sich nur bei den Investitionen, bei denen noch keine Erholung erwartet wird.Die Lage für die Sennereien und Molkereien ist nach wie vor eindeutig negativ. Der Milchpreis auf den europäischen Märkten ist heuer zwar gestiegen, was zu wachsenden Umsätzen geführt hat, allerdings hat der erneute Anstieg der Energie- und Futtermittelkosten aufgrund des Krieges den Milchsektor in ernste Schwierigkeiten gebracht. Deshalb gehen alle Molkereien und Sennereien davon aus, dass die Ertragslage im Jahr 2022 unbefriedigend sein wird, ebenso wie die Auszahlungspreise an die Landwirte. Die Molkereien und Sennereien planen jedoch eine Erhöhung der Investitionen, insbesondere in Maschinen und Gebäude.Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, kommentiert: „Neben den Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges ist der Landwirtschaftssektor ständig von großen Preisschwankungen auf den internationalen Märkten und zunehmend extremen Wetterbedingungen bedroht. In diesem Zusammenhang werden die Genossenschaften auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um eine hohe Qualität der Südtiroler Produkte und möglichst faire Auszahlungspreise zu gewährleisten.“