Windkraft in Südtirol? – Seeber: „Es gibt keine Alternative“

Anton Seeber: Ich habe diese Aussage gehört. Wenn man jetzt wirklich offen und ehrlich über Windkraft in Südtirol nachdenkt, dann finde ich das sehr positiv. Wir haben damals ganze 8 Jahre lang gekämpft, Windkraftanlagen auf dem Brenner zu errichten, weil wir glaubten, dass es sinnvoll und notwendig sei, und das glauben wir immer noch. Wir sind bis zum Obersten Gerichtshof gegangen, aber dort wurde dann entschieden, dass Südtirol schon genug erneuerbare Energie produziere, weshalb ein landschaftlicher Eingriff wie oben am Sattelberg nicht gerechtfertigt wäre.Seeber: Jetzt hat sich die ganze Situation natürlich verändert. Unsere Argumente damals waren: die Abhängigkeit von Erdöl, die Energie aus Wasserkraft, die weniger wird, da die Gletscher schmelzen, sowie die Atomenergie, die auch mit beträchtlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und dann ist da natürlich der Klimawandel, den heutzutage wirklich niemand mehr leugnen kann und der rasant voranschreitet. Mit all diesen Argumenten lagen wir richtig. Man braucht ja nur die Wasserkraft hernehmen: Im vergangenen Jahr wurde 40 Prozent weniger Energie aus Wasserkraft produziert als im langjährigen Durchschnitt, das sagt doch alles aus.Seeber: Wir haben mittlerweile in vielen Orten und Ländern Windräder errichtet. Südtirol ist ja nicht die Welt und wir sind nicht von Südtirol abhängig. Aber Südtirol ist meine Heimat und deswegen liegt mir ein solches Projekt nach wie vor am Herzen. Ich glaube weiterhin, dass ein Windpark in Südtirol ein großartiges Projekt wäre. Wir können doch nicht immer nur über Umweltschutz reden, wir müssen auch etwas dafür tun.Seeber: Der Sattelberg am Brenner ist einer der wenigen Orte in Südtirol, wo Windkraft sinnvoll ist und daher meines Erachtens der ideale Standort. Sicher will niemand gerne in die Landschaft eingreifen. Aber irgendwann muss man einen Kompromiss eingehen zwischen Umwelt- und Landschaftsschutz. Wir könnten auch ein Windrad in ein Loch stellen, wo es niemandem auffällt, aber jeder wird verstehen, dass das nicht funktioniert, weil dort kein Wind weht. Auf den Bergen hingegen sehr wohl bei uns.Seeber: Mals ist ebenfalls ein großartiger Standort auch Jochtal. Recht viel mehr Standorte gibt es in Südtirol nicht, wo Windkraft Sinn macht. Aber gerade an den wenigen Orten, an denen es möglich ist aufgrund der guten Windverhältnisse, bereits bestehender Infrastrukturen und fern von Wohnsiedlungen, sollte man die Chance nutzen.Seeber: Der Sattelberg am Brenner ist unbewohnt. Die Infrastrukturen sind vorhanden, es müssten nur minimale Eingriffe gemacht werden. Zudem gibt es eine Straße auf den Sattelberg, um schwere Lasten zu transportieren. Auch ein Netzanschluss ist schon gegeben. Und vor allem: Es ist ein sehr geringer visueller Eingriff. Von der Autobahn würde man die Windräder vielleicht von 10 Kilometer Entfernung sehen, sonst würden sie niemandem auffallen.Seeber: Die moralische Verpflichtung drängt mich eigentlich dazu. Aber solange es keine klaren Rahmenbedingungen gibt, sicherlich nicht. Ich tue mir das nicht mehr an, mehr als 30 öffentliche Präsentationen zu machen, viel Geld in Studien zu investieren, unzählige bürokratische Hürden zu überwinden, um mir dann fadenscheinige Argumente anhören zu müssen, warum das Projekt nicht umsetzbar ist. Ob wir wollen oder nicht, die Welt verändert sich radikal. Wir müssen uns heute auf die Zukunft vorbereiten.Seeber: Ja. Ich will mir nicht von meinen Kindern vorhalten lassen, dass wir nichts getan hätten gegen den Klimawandel.Seeber: In Anbetracht der verständlichen „Friday for Future“ Protesten, verspüre ich einen Vorwurf. Wie gesagt: Wir haben viel Geld und Kraft in Studien und Projekte investiert, gegen die damals auch von gewissen Umweltverbänden unverständlicherweise Sturm gelaufen wurde.Seeber: Ja, weil es keine Alternative dazu gibt. Wenn wir unsere Welt retten wollen, müssen wir das akzeptieren. Wenn wir das nicht akzeptieren, dann ist uns leider auch nicht zu helfen. Wir müssen Veränderungen akzeptieren, damit wir eine Zukunft haben.