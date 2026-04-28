<BR \/>Da auch die HTI-Gruppe Anlagen für den Materialtransport anbietet, ergänzen sich die Produkte von Seik „in idealer Weise“ in das bestehende Portfolio. Durch den Zusammenschluss könne man künftig „weltweit das umfassendste und vollständigste Lösungsangebot für den Seiltransport von Material bereitstellen: von stationären Systemen für große Nutzlasten bis zu flexiblen und spezifischen Lösungen für komplexe Baustellen und extreme Umgebungen.“<BR \/><BR \/>Für Michael Lantschner, Gründer und Geschäftsführer der Firma Seik, ist die Übernahme wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Betriebes: „Wir möchten unseren Mitarbeitern eine langfristige Perspektive geben und schaffen jetzt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum der Firma.“<BR \/><BR \/>Das Unternehmen Seik wurde 1991 gegründet und hat den Materialtransport mit modernen Seilbahnanlagen maßgeblich weiterentwickelt. Vom ersten patentierten motorisierten Laufwagen bis hin zu Anlagen, die für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert sind, hat sich das Unternehmen aus Truden eine Reputation für technische Kompetenz erarbeitet.<BR \/><BR \/>Nach einem ersten Großprojekt in Indien im Jahr 2004 schlug Seik einen konsequent internationalen Wachstumskurs ein und ist heute in 16 Ländern vertreten. Zu den bedeutendsten Entwicklungen zählen der „Skydumper“ mit einer Nutzlast von 40 Tonnen und Energierückgewinnung sowie der „Skytruck“, ein Traversenkran auf Seilen mit einer Nutzlast von 30 Tonnen, der beim Bau von Staudämmen und Brücken zum Einsatz kommt.