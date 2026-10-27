„Dennoch stehen wir vor großen Herausforderungen: die wirtschaftliche Lage mit dem starken Anstieg der Energiekosten, aber nicht nur dieser, die instabile weltpolitische Situation, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sowie der Klimawandel. Auf all das müssen wir reagieren, damit wir auch in Zukunft eine führende Rolle spielen und so einen Mehrwert für unser Land und seine Bevölkerung schaffen können“, so Sartori. <BR \/><BR \/>Die Betreiber der Aufstiegsanlagen erwirtschaften eine Wertschöpfung von 1,9 Milliarden Euro. Bei der Strategietagung unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde deutlich, dass Südtirol eine vorausschauende Raumplanung mit einem klaren Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung braucht. <BR \/><BR \/>„Als Betreiber der Aufstiegsanlagen wollen wir Berg- und Talstationen funktional und bedarfsgerecht gestalten und dabei verstärkt auf einen ganzjährigen Betrieb setzen. Nicht zuletzt wird es dadurch möglich sein, immer mehr attraktive Ganzjahresarbeitsplätze anzubieten, was wiederum die Täler stärken wird“, erklärt Sartori.