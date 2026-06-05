<div class="img-embed"><embed id="1320693_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Der beste Mai aller Zeiten“, schwärmt <b>Paul Jakomet<\/b> (im Bild), Direktor der Meran 2000 Bergbahnen AG. „Das Wetter hat uns voll in die Hände gespielt, auch die Feiertage sind gut gelegen“, ist Paul Jakomet mehr als zufrieden. Man habe zudem zehn Prozent mehr Sommerwander-Abos verkauft. Allerdings sei ein Monat noch nicht aussagekräftig, wie die gesamte Saison verlaufe, auch wenn der Start sehr, sehr gut gewesen sei. Das Wandergebiet Meran 2000 ist seit 1. Mai geöffnet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320696_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/><BR \/>Miriam Pöder<\/b> (im Bild), Direktorin der Ultner Ski- und Sesselliftgesellschaft, spricht von einem recht guten, aber etwas verhaltenen Start in die Sommersaison. Das Wandergebiet Schwemmalm ist seit 23. Mai geöffnet. Die erste Hitzewelle sei für die Menschen offenbar noch aushaltbar gewesen, und sie seien nicht in Massen auf die Berge geflüchtet. <BR \/><BR \/>„Gefühlt waren bisher noch nicht so viele Touristen da“, meint Miriam Pöder. Die Totalsperre der Brennerroute am 30. Mai habe sich sicher ausgewirkt. Sie bemerke aber, dass im Ultental nun vermehrt Urlaubsgästen zu sehen seien und sei zuversichtlich, dass die Sommersaison wieder sehr gut werde. Der Zoggler Stausee fülle sich auch langsam, was das Ortsbild verbessere.<BR \/><BR \/>Übrigens: Der Betrieb der Schwemmalmbahn muss vom 8. bis 10. Juni eingestellt werden, weil das Förderseil gekürzt wird. Deshalb bleibt an diesen drei Tagen auch die Landesstraße 122 nach St. Moritz (Kilometer 4,500 bis 4,600) jeweils von 8 bis 20 Uhr gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320699_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/><BR \/>Franz Pixner<\/b> (im Bild), Geschäftsführer der Seilbahnanlagen Hirzer GmbH, ist äußerst zufrieden: „Sehr, sehr gut bis Ende Mai“, zieht er Bilanz. Das sei dem fast immer schönen und warmen Wetter zu verdanken. Auch die frühe Öffnung der Timmelsjoch Hochalpenstraße habe eine Rolle für den erfolgreichen Saisonstart gespielt. Bis zu Mittelstation fährt die Bahn seit 28. März, bis zur Bergstation Klammeben seit 25. April. Jetzt beginne die Alpenrosenblüte und damit die schönste Zeit im Hirzergebiet, sagt Pixner. Diese Zeit ziehe immer viele Wanderer an, blickt der Direktor zuversichtlich voraus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320702_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Keine Rekordmeldung für den Mai hat <b>Konrad Götsch<\/b> (im Bild), Präsident, Geschäftsführer und Betriebsleiter der Seilbahn Unterstell. „Bei uns ist bei hohen Temperaturen im Tal immer weniger los, weil die Menschen glauben, dass es am Naturnser Sonnenberg zu warm ist“, bedauert Konrad Götsch. Dabei wehe bei Hitze im Tal am Sonnenberg regelmäßig ein laues Lüftchen. In der Früh und abends könne man auch immer noch gut zu Fuß von Naturns auf Unterstell gehen. Die Seilbahn Unterstell fährt seit 1. März. Mit der Auslastung der Bahn im April ist Konrad Götsch zufrieden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320705_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir haben deutlich gespürt, dass mehr Leute mit der Bahn gefahren sind als im Mai 2025“, sagt <b>Albert Gufler<\/b> (im Bild), Präsident der Texelbahn AG. Inwieweit die Hitzewelle dabei eine Rolle gespielt habe, oder ob sich der neue Campingplatz in Partschins auf die Fahrgastzahlen auswirke, könne er nicht sagen, meint Gufler. Er gehe aber schon davon aus, dass die Menschen während der Hitzewelle eher in die Berge geflüchtet und nicht in den Städten geblieben seien. Der April sei für die Texelbahn auch schon gut verlaufen, zeigt sich der Präsident zufrieden. Die Partschinser Seilbahn hat Ende März den Betrieb aufgenommen.