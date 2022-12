Seit 40 Jahren forscht das WIFO zur Südtiroler Wirtschaft

In seiner Eröffnungsrede hob Handelskammerpräsident Michl Ebner die Bedeutung der WIFO-Tätigkeit hervor: „Die vom WIFO erarbeiteten Informationen bilden seit jeher eine bedeutende Grundlage für die Entscheidungen der Handelskammer, der Landesverwaltung, der Wirtschaftsverbände und der Unternehmen. Mit zahlreichen Initiativen fördert das WIFO zudem den Dialog zwischen der Schulwelt und den heimischen Unternehmen.“In einem Vortrag mit zahlreichen Anekdoten gaben 4 langjährige Mitarbeiter zunächst einen lebhaften Rückblick über die 40-jährige Geschichte des WIFO. Erinnert wurde dabei auch an den verstorbenen ehemaligen Generalsekretär und langjährige WIFO-Direktor Oswald Lechner, der das WIFO maßgeblich geprägt und aufgebaut hat.Die Jubiläumsfeier stand unter dem Motto „Die Jugend im Fokus“, da sich das WIFO in der Vergangenheit immer wieder damit beschäftigte und sich auch aktuell intensiv mit dem Thema befasst. Passend dazu referierten die 3 Universitätsprofessoren Paul Resinger, Nikolaus Janovsky und Ulrike Stadler-Altmann über ihre Studie „Lebenswelten der Jugendlichen in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“. Im Mittelpunkt standen dabei die Arbeitsvorstellungen, Werthaltungen und Zukunftserwartungen der Jugendlichen.Die 2 jungen Poetry-Slammer Hannes Huber und Ania Viero lockerten die Veranstaltung mit ihren originellen Texten über ihre persönlichen Vorstellungen zum Leben und Arbeiten in der Zukunft auf.Zum Abschluss bedankte sich WIFO-Direktor Georg Lun bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung über die vielen Jahre hinweg.